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Евакуація: мешканці Енергодара уже прибули до Запоріжжя, колона з Гостомеля і Бучі – уже в Білогородці

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Евакуація: мешканці Енергодара уже прибули до Запоріжжя, колона з Гостомеля і Бучі – уже в Білогородці Новина оновлена 11 березня 2022, 17:57

Усім, хто потребує, надається перша гуманітарна та медична допомога

У п'ятницю, 11 березня, триває евакуація мирних мешканців за декількома напрямками з найгарячіших точок України.

Так, зокрема, як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, колона з евакуйованими з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки уже прибула в Запоріжжя.

Також, за його словами, автобуси та приватні авто з Бучі прибувають в Білогородку. "Людям надається перша медична та гуманітарна допомога. Далі евакуаційна колона рухається в Київ", — зазначив Тимошенко.

Голова Київщини Олексій Кулеба повідомив, що колону з Гостомеля також зустрічають в Білогородці.

"Усім, хто потребує, надається перша гуманітарна та медична допомога", — сказав Кулеба.

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#Евакуація #Енергодар #Буча #Гостомель
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