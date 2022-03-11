Евакуація: мешканці Енергодара уже прибули до Запоріжжя, колона з Гостомеля і Бучі – уже в Білогородці
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Усім, хто потребує, надається перша гуманітарна та медична допомога
У п'ятницю, 11 березня, триває евакуація мирних мешканців за декількома напрямками з найгарячіших точок України.
Так, зокрема, як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, колона з евакуйованими з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки уже прибула в Запоріжжя.
Також, за його словами, автобуси та приватні авто з Бучі прибувають в Білогородку. "Людям надається перша медична та гуманітарна допомога. Далі евакуаційна колона рухається в Київ", — зазначив Тимошенко.
Голова Київщини Олексій Кулеба повідомив, що колону з Гостомеля також зустрічають в Білогородці.
"Усім, хто потребує, надається перша гуманітарна та медична допомога", — сказав Кулеба.
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