Эвакуация: жители Энергодара уже прибыли в Запорожье, колонна из Гостомеля и Бучи – уже в Белогородке

Всем нуждающимся предоставляется первая гуманитарная и медицинская помощь

В пятницу, 11 марта, продолжается эвакуация мирных жителей по нескольким направлениям из самых горячих точек Украины.

Так, в частности, как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, колонна с эвакуированными из Энергодара, Днепрорудного и Васильевки прибыла в Запорожье.

Также, по его словам, автобусы и частные автомобили из Бучи прибывают в Белогородку. "Людям оказывается первая медицинская и гуманитарная помощь. Дальше эвакуационная колонна двигается в Киев", — отметил Тимошенко.

Глава Киевщины Алексей Кулеба сообщил, что колонну из Гостомеля также встречают в Белогородке.

"Всем нуждающимся предоставляется первая гуманитарная и медицинская помощь", — сказал Кулеба.