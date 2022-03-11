Укр

Эвакуация: жители Энергодара уже прибыли в Запорожье, колонна из Гостомеля и Бучи – уже в Белогородке

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Эвакуация: жители Энергодара уже прибыли в Запорожье, колонна из Гостомеля и Бучи – уже в Белогородке Новость обновлена 11 марта 2022, 17:57

Всем нуждающимся предоставляется первая гуманитарная и медицинская помощь

В пятницу, 11 марта, продолжается эвакуация мирных жителей по нескольким направлениям из самых горячих точек Украины.

Так, в частности, как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, колонна с эвакуированными из Энергодара, Днепрорудного и Васильевки прибыла в Запорожье.

Также, по его словам, автобусы и частные автомобили из Бучи прибывают в Белогородку. "Людям оказывается первая медицинская и гуманитарная помощь. Дальше эвакуационная колонна двигается в Киев", — отметил Тимошенко.

Глава Киевщины Алексей Кулеба сообщил, что колонну из Гостомеля также встречают в Белогородке.

"Всем нуждающимся предоставляется первая гуманитарная и медицинская помощь", — сказал Кулеба.

Теги:
#Эвакуация #Энергодар #Буча #Гостомель
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