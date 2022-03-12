Рус

Трупи прямо на вулицях та черги за квасолею: як живе Маріуполь в облозі рф (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
960
Один із перших обстрілів Маріуполя Новина оновлена 12 березня 2022, 08:25
Один із перших обстрілів Маріуполя

Жителі виживають як можуть

Одна з найгарячіших і найтрагічніших точок в Україні після нападу росії — Маріуполь. Місто взяте в облогу, у мешканців немає світла, газу, опалення. У цьому рашисти постійно обстрілюють його, вбиваючи мирних людей.

Користувач соцмережі "Твіттер" Богдан веде онлайн хроніку "Мамин тред: Маріуполь". Це повідомлення матері з блокадного міста.

"Мороз і літаки (((((, чекаємо весни і щоб хтось здох", "Приїхав Костя, там де поселили вагітну в частий сектор — авіаналіт((((( будинку немає" — кожне повідомлення — частина життя тих, хто під нальотами окупантів щодня бореться за своє життя. За офіційними даними — загиблих 1582 людини на вечір 11 березня, але реальні цифри можуть бути більшими, адже частина людей залишається під завалами.

Тіла лежать прямо на вулицях. У треді розміщено відео з вулиці Леваневського, яке ми не можемо показати на сайті. На ньому стан міста і останки людей. Його можна дивитися строго 18+ за посиланням.

При цьому люди не втрачають надії. Вони діляться із ближніми їжею, гріють на свічках воду для чаю, міняються товарами. Так, Богданова мати обміняла тютюн на сало.

Так гріють чайник
Так гріють чайник

У магазинах продуктів майже немає, більшість розгромлена.

Раніше "Телеграф" писав, що з обложеного Маріуполя намагалися вивезти жінок та дітей. Рашисти не припинили обстріл і зірвали роботу гуманітарного коридору.

Теги:
#Україна #Війна #Маріуполь #Блокада
Один із перших обстрілів Маріуполя
Україна
Трупи прямо на вулицях та черги за квасолею: як живе Маріуполь в облозі рф (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Один із перших обстрілів Маріуполя
Трупи прямо на вулицях та черги за квасолею: як живе Маріуполь в облозі рф (фото)
Дата публікації
Категорія
Ось що побачили дніпряни у небі після вибухів
У Дніпрі прогриміли вибухи: деталі та відео
Дата публікації
Категорія
Одна з країн НАТО хоче передати Україні засоби ППО
WP дізналося про переговори в США щодо закриття неба від російських ракет та літаків
Дата публікації
Категорія
Китай давно близький до Росії
Сорос вказав на ключову роль Китаю у розв’язуванні путіним війни проти України.
Дата публікації
Категорія
Українська армія не поступається ворогу ні на крок
Війна - день 17: росія йде на економічне дно, проте продовжує нищити мирних українців (оновлюється)