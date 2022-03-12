Трупи прямо на вулицях та черги за квасолею: як живе Маріуполь в облозі рф (фото)

Жителі виживають як можуть

Одна з найгарячіших і найтрагічніших точок в Україні після нападу росії — Маріуполь. Місто взяте в облогу, у мешканців немає світла, газу, опалення. У цьому рашисти постійно обстрілюють його, вбиваючи мирних людей.

Користувач соцмережі "Твіттер" Богдан веде онлайн хроніку "Мамин тред: Маріуполь". Це повідомлення матері з блокадного міста.

"Мороз і літаки (((((, чекаємо весни і щоб хтось здох", "Приїхав Костя, там де поселили вагітну в частий сектор — авіаналіт((((( будинку немає" — кожне повідомлення — частина життя тих, хто під нальотами окупантів щодня бореться за своє життя. За офіційними даними — загиблих 1582 людини на вечір 11 березня, але реальні цифри можуть бути більшими, адже частина людей залишається під завалами.

Тіла лежать прямо на вулицях. У треді розміщено відео з вулиці Леваневського, яке ми не можемо показати на сайті. На ньому стан міста і останки людей. Його можна дивитися строго 18+ за посиланням.

При цьому люди не втрачають надії. Вони діляться із ближніми їжею, гріють на свічках воду для чаю, міняються товарами. Так, Богданова мати обміняла тютюн на сало.

Так гріють чайник

У магазинах продуктів майже немає, більшість розгромлена.

Раніше "Телеграф" писав, що з обложеного Маріуполя намагалися вивезти жінок та дітей. Рашисти не припинили обстріл і зірвали роботу гуманітарного коридору.