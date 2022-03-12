67-річний Олександр Кузьмук – у лавах тероборони: "Ворог готувався усі ці роки, але провалив бліцкриг"

Як розповів в інтерв’ю YouTube-каналу "Типовий Військкомат" 67-річний Олександр Кузьмук, генерал армії України та міністр оборони у 1996-2001, 2004-2005 рр., за кілька днів до військового вторгнення росії на територію України він вступив до лав тероборони.

"21-го лютого мені все стало зрозуміло, я прийняв рішення, поїхав у військкомат із заявою і сказав: "Мій юний вік уже не дозволяє мені стати у стрій і призватися, зараховуйте мене добровольцем". Мене зарахували добровольцем і скерували в розпорядження командувача територіальної оборони. З того часу я воюю разом із командувачем і хочу зазначити, що командувач військ територіальної оборони ЗСУ із завданнями справляється впевнено", – поділився Кузьмук.

Згадуючи події 2014 року, генерал зазначає, що вже тоді було очевидно: ворог не збирається зупинятися.

"З цього часу я ретельно аналізував можливі дії ворога. І я не помилився в їхніх планах. Мої висновки відображені на карті, вона є у головнокомандувача Збройних сил. Вони не відступили ні на йоту. І роблять усе практично за тими шаблонами і намірами 2014-го року – те, що вони повинні були зробити. Пройти по Азово-Чорноморській полосі, об'єднатися з Придністров'ям, оминаючи великі міста, не втягуючись у вуличні бої. Окупувати повністю Донбас".

Проте плани росії щодо легкого та швидкого захоплення України провалилися вже в перші дні широкомасштабної агресії.

"Що стосується дій російських військ, зрозуміло всім, що вони розраховували на дуже швидку війну, той же бліцкриг. І готувалися за сприяння місцевого населення швидко дійти до Києва та окупувати основні міста", – говорить Кузьмук.

За його словами, зараз його найбільше вражає те, з якою хоробрістю чинить опір український народ.

"Вражає мене стійкість нашого народу. Вражає стійкість, відвага, самопожертва наших захисників Вітчизни. Які собою підривають мости, захищають мирних жителів, і вони незламні. Це вражає кожен день", – наголошує Олександр Кузьмук.