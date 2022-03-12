67-летний Александр Кузьмук – в рядах терробороны: "Враг готовился все эти годы, но провалил блицкриг"

Как рассказал в интервью YouTube-канала "Типовий Військкомат" 67-летний Александр Кузьмук, генерал армии Украины и министр обороны в 1996-2001, 2004-2005 гг., за несколько дней до военного вторжения россии на территорию Украины он вступил в ряды терробороны.

"21-го февраля мне все стало понятно, я принял решение, поехал в военкомат с заявлением и сказал: "Мой юный возраст уже не позволяет мне стать в строй и призваться, возьмите меня добровольцем". Меня зачислили добровольцем и направили в распоряжение командующего территориальной обороной. С тех пор я воюю вместе с командующим и хочу отметить, что командующий войсками территориальной обороны ВСУ с задачами справляется уверенно", – поделился Кузьмук.

Вспоминая события 2014 года, генерал отмечает, что уже тогда было очевидно: враг не собирается останавливаться.

"С этого времени я тщательно анализировал возможные действия врага. И я не ошибся в их планах. Мои выводы отражены на карте, она находится у главнокомандующего Вооруженными силами. Они не отступили ни на йоту. И делают все практически по тем шаблонам и намерениям 2014-го года – то, что они должны были сделать. Пройти по Азово-Черноморской полосе, объединиться с Приднестровьем, обходя большие города, не втягиваясь в уличные бои. Оккупировать полностью Донбасс".

Однако планы россии по легкому и быстрому захвату Украины провалились уже в первые дни широкомасштабной агрессии.

"Что касается действий российских войск, понятно всем, что они рассчитывали на очень скорую войну, тот же блицкриг. И готовились при содействии местного населения быстро дойти до Киева и оккупировать основные города", – говорит Кузьмук.

По его словам, сейчас его больше всего поражает то, с какой храбростью сопротивляется украинский народ.

"Поражает меня стойкость нашего народа. Впечатляет стойкость, отвага, самопожертвование наших защитников Отчизны. Которые собой взрывают мосты, защищают мирных жителей, и они несокрушимы. Это поражает каждый день", – отмечает Александр Кузьмук.