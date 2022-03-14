Футбольний клуб "Ювентус" надіслав в Україну гуманітарний вантаж – голова Закарпатської ОВА

З Італії до України прибув гуманітарний вантаж, який зібрав та відправив ФК "Ювентус". Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

"Медикаменти, одяг, продукти харчування, засоби гігієни, ковдри тощо надійшли до нас клубними автобусами, які на зворотному рейсі забрали дітей з "гарячих" точок у безпечні місця. Там вони зможуть тренуватися, харчуватися, проживати та навчатися коштом міжнародних футбольних клубів", – розповів він.

Микита додав, що він щиро вдячний закордонним партнерам та, зокрема, Українській Асоціації Футболу, яка відкрила додатковий канал постачання гуманітарного вантажу.

Нагадаємо, що створений у 1897 році "Ювентус" є одним з найстаріших футбольних клубів Італії та одним з найбільш титулованих клубів Європи та світу.