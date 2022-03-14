Укр

Футбольный клуб "Ювентус" направил в Украину гуманитарный груз – глава Закарпатской ОВА

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Футбольный клуб "Ювентус" направил в Украину гуманитарный груз – глава Закарпатской ОВА Новость обновлена 14 марта 2022, 13:41

Из Италии в Украину прибыл гуманитарный груз, собранный и отправленный ФК "Ювентус". Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

"Медикаменты, одежда, продукты питания, средства гигиены, одеяла и т.д. поступили к нам клубными автобусами, которые на обратном рейсе забрали детей из горячих точек в безопасные места. Там они смогут тренироваться, питаться, проживать и учиться на средства международных футбольных клубов", – рассказал он.

Микита добавил, что он искренне благодарен зарубежным партнерами, в частности, Украинской Ассоциации Футбола, которая открыла дополнительный канал поставки гуманитарного груза.

Напомним, что созданный в 1897 году "Ювентус" является одним из старейших футбольных клубов Италии и одним из самых титулованных клубов Европы и мира.

Теги:
#Закарпатье #гумпомощь #Российская агрессия
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