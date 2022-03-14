МІУ закликало судновласників не отримувати жодних послуг від компаній, причетних до росії

Міністерство інфраструктури України закликало всіх судновласників та судноплавні компанії, судна яких ходять під прапором України та інших країн, не отримувати жодних послуг від суб’єктів, причетних до росії.

Про це МІУ повідомляє у Telegram.

Ідеться про конвенційні, технічно-експлуатаційні, бункерувальні, провізійні та інші послуги від компаній, власниками чи кінцевими бенефіціарами яких є громадяни російської федерації, зареєстровані на її території юридичні особи, юридичні особи, кінцевими бенефіціарами, власниками, членами чи учасниками (акціонерами) яких є громадяни російської федерації та фізичні та юридичні особи, щодо яких Україною застосовано санкції.

Раніше суднам, що будь-яким чином пов'язані з російською федерацією, було заборонено ходіння у внутрішніх водах України та заходження до портів України, а також заходження до українських портів суден під прапором росії, а українським суднам — до російських портів.

"Тільки спільними консолідованими зусиллями українців і наших міжнародних партнерів ми зможемо змусити росію відповісти за всі людські смерті, спричинені проявом небаченої у ХХІ столітті агресії", — йдеться у повідомленні МІУ.

Раніше Україна направила майже 50 звернень до провідних морських держав та асоціацій світу з інформацією про вторгнення російської федерації до України, фактами грубого порушення нею міжнародного морського права і вимогою зупинити морське сполученням із портами рф, а також обслуговування російських суден в іноземних портах.

#війназросією #санкції #ізоляціяросії #морськаблокадаросії