МИУ призвало судовладельцев не получать никаких услуг от компаний, причастных к россии

Министерство инфраструктуры Украины призвало всех судовладельцев и судоходные компании, суда которых ходят под флагом Украины и других стран, не получать никаких услуг от субъектов, связанных с россией.

Об этом МИУ сообщает в Telegram.

Речь о конвенционных, техническо-эксплуатационных, бункеровочных, провизионных и других услугах от компаний, собственниками или конечными бенефициарами которых являются граждане российской федерации, зарегистрированные на ее территории юридические лица, юридические лица, конечными бенефициарами, собственниками, членами или участниками (акционерами) которых являются физические и юридические лица, в отношении которых Украина применяет санкции.

Ранее судам, любым образом связанным с российской федерацией, было запрещено хождение во внутренних водах Украины и заход в порты Украины, а также заход в украинские порты судов под флагом россии, а украинским судам — в российские порты.

"Только совместными усилиями украинцев и наших международных партнеров мы сможем заставить россию ответить за все человеческие смерти, вызванные проявлением невиданной в ХХІ веке агрессии", — говорится в сообщении МИУ.

Ранее Украина направила почти 50 обращений в ведущие морские государства и ассоциации мира с информацией о вторжении российской федерации в Украину, фактами грубого нарушения ею международного морского права и требованием остановить морское сообщение с портами рф, а также обслуживание российских судов в иностранных портах.

#войнасроссией #санкции #изоляцияроссии #морскаяблокадароссии