В Україні 15 березня діятимуть дев`ять гумкоридорів: відомо напрямки і час (відео)

Країна-агресор зобов'язалася дотримуватися режиму тиші на час дії "зелених" коридорів

На двадцятий день протистояння російським загарбникам в Україні відкриють дев'ять гуманітарних коридорів для евакуації людей із населених пунктів, постраждалих від обстрілів з боку російської армії.

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Про план роботи гуманітарних коридорів станом на вівторок, 15 березня, у своєму онлайн-зверненні розповіла віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Відтак, гуманітарні коридори у вівторок діятимуть з 9-ї години ранку і до 21-ї години вечора за такими напрямками:

Донецька область:

З міста Бердянська до міста Маріуполя виїде гуманітарний вантаж, який довезе десятки тон води, медикаментів та продуктів для жителів населеного пункту. На зворотному шляху автобуси евакуюють з міста жінок та дітей до Запоріжжя.

Київська область:

с. Богданівка\Новобогданівка — м. Бровари;

с. Бобрик — м. Бровари;

Сумська область:

Суми — м. Полтава;

Тростянець — м. Полтава;

Лебедин — м. Полтава;

Шостка — м. Полтава;

Конотоп — м. Полтава;

Харківська область:

с. Оскол — м. Полтава.

Окрім цього, віце-прем'єр-міністр нагадала, що керівництво держави постійно відстежує найпроблемніші напрямки, про всі проблеми населення знає та намагається працювати над подальшою евакуацією людей та постачання продукції, ліків та води у населені пункти, які її потребують.

Звернення Ірини Верещук

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Офісі президента детально прокоментували ситуацію з евакуацією цивільного населення та доставкою гуманітарних вантажів у різних точках України.