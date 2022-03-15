Прем'єри трьох країн ЄС їдуть до України: що відомо

На зустрічі також буде присутній прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

У вівторок, 15 березня, до столиці України прибудуть прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії, а також віцепрем’єр-міністр РП з питань безпеки і лідер правлячої партії "Право і Справедливість". У високопоставлених чиновників запланована зустріч із чинним главою української держави Володимиром Зеленським.

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Вказану інформацію оприлюднили у канцелярії глави польського уряду, передає "Телеграф".

Окрім президента України Володимира Зеленського та представників Європейської Ради на зустрічі буде присутній й чинний прем’єр-міністр української держави Денис Шмигаль.

"Поїздка організована за погодженням з президентом Євроради Шарлем Мішелем та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Метою візиту є підтвердження однозначної підтримки всім Євросоюзом суверенітету та незалежності України, а також представлення широкого пакету підтримки української держави та суспільства",- зазначається в тексті повідомлення.

Окрім цього також відомо, що інформацію щодо візиту міжнародних гостей, які прибудуть до нашої країни для обговорення важливих та болючих питань збройної агресії проти України з боку російської федерації, вже встигли надати й міжнародній спільноті, а також представникам ООН.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у чинного глави української держави Володимира Зеленського продовжують невпинно працювати над ймовірною особистою зустріччю гаранта з лідером країни-агресора володимиром путіним.