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Головний авіарегулятор Європи розірвав усі зв’язки з російським авіаринком

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Головний авіарегулятор Європи розірвав усі зв’язки з російським авіаринком Новина оновлена 16 березня 2022, 09:29

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) зупинило дії всіх сертифікатів, якщо їх власник перебуває або проживає в росії, або іншим чином підпадає під санкції. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

"Йдеться про ліцензії авіаперевізників на продукцію, запчастини, прилади, ліцензії на технічне авіаобслуговування, а також ліцензії тренувальних центрів для організацій і тренувальних пристроїв для імітації польотів", — розповіли у МІУ.

Рішення прийнято у зв'язку з військовим вторгнення росії в Україну.

В даний момент регулятор зупинив приймання і розгляд нових заявок на сертифікацію, що надійшли від організацій країни-агресора.

Літаки без відповідних сертифікатів не мають права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС. Серед компаній із призупиненими ліцензіями є найбільші російські авіаперевізники: "Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії", "Азур".

Крім цього, EASA зупинило дію ліцензії для низки підприємств, які надають технічне обслуговування авіатехніки, зокрема "А-Технікс", "S7 Інжиніринг", "Волга-Дніпро технікс". Також зупинені сертифікати виготовлених у росії повітряних суден Ту-204 і Superjet 100.

"Ці рішення напряму впливають на роботу російських авіакомпаній не лише в ЄС, але і по всьому світу. Головний авіарегулятор Європи, фактично, розриває усі зв’язки з російським авіаринком і ставить під серйозний сумнів його можливості щодо виконання безпекових гарантій", — підкреслили у Мінінфраструктури.

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