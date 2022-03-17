Укрзалізниця б'є нові рекорди: вже майже тисяча вантажних вагонів гуманітарної допомоги

Укрзалізниця перевозить як малогабаритні, так і великогабаритні вантажі

За 21 день війни Укрзалізниця перевезла 986 вантажних вагонів гуманітарної допомоги та майже 6,2 тис. тонн у пасажирських поїздах.

Про це повідомляють на офіційній сторінці УЗ у Facebook.

Укрзалізниця перевозить як малогабаритні вантажі (у пасажирських вагонах), так і великогабаритні вантажі (у вантажних вагонах). Також компанія приймає допомогу з-за кордону.

Компанія вже має низку пунктів вздовж кордону з країнами ЄС, де можна перевантажити гуманітарну допомогу з поїздів інших залізниць та вантажівок у поїзди Укрзалізниці.

Заявки на доставку гуманітарного вантажу, локації інших складів перевантаження та деталі можна дізнатися за телефонами гарячої лінії #ЗалізнаДопомога: 0 800 503 222, 044 465 03 87 або на сайті: https://zalizna-dopomoga.info