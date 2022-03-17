Укр

Укрзализныця бьет новые рекорды: уже около тысячи грузовых вагонов гуманитарной помощи

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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Укрзализныця бьет новые рекорды: уже около тысячи грузовых вагонов гуманитарной помощи Новость обновлена 17 марта 2022, 16:52

Укрзализныця перевозит как малогабаритные, так и крупногабаритные грузы

За 21 день войны Укрзализныця перевезла 986 грузовых вагонов гуманитарной помощи и около 6,2 тыс. тонн в пассажирских поездах.

Об этом сообщают на официальной странице УЗ в Facebook.

Укрзализныця перевозит как малогабаритные грузы (в пассажирских вагонах), так и крупногабаритные грузы (в грузовых вагонах). Также компания принимает помощь из-за границы.

У компании уже есть ряд пунктов вдоль границы со странами ЕС, где можно перегрузить гуманитарную помощь с поездов других железных дорог и грузовиков в поезда Укрзализныци.

Заявки на доставку гуманитарного груза, локации других складов перегрузки и детали можно узнать по телефонам горячей линии: 0 800 503 222, 044 465 03 87 или на сайте: https://zalizna-dopomoga.info

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