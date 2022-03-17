Маріуполь та інші міста і населені пункти України потребують невідкладної евакуації та доставки гуманітарних вантажів

Петер Маурер, Президент Міжнародного комітету Червоного Хреста, пообіцяв активізувати організацію гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Тимошенко зазначив, що Маріуполь, інші міста і населені пункти України, в яких окупанти ведуть війну проти цивільного населення, потребують невідкладної евакуації та доставки гуманітарних вантажів.

"Червоний Хрест є важливим учасником цих процесів. На постійні основі в Києві почав працювати офіс організації, в інших містах також мають відкритись такі офіси", — сказав він.

Міжнародний комітет Червоного Хреста вже доправив 2 тис. тонн гуманітарної допомоги в Україну.