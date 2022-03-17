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Президент Международного комитета Красного Креста пообещал активизировать организацию гуманитарных коридоров

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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Президент Международного комитета Красного Креста пообещал активизировать организацию гуманитарных коридоров Новость обновлена 17 марта 2022, 17:47

Мариуполь и другие города и населенные пункты Украины нуждаются в неотложной эвакуации и доставке гуманитарных грузов

Петер Маурер, Президент Международного комитета Красного Креста, пообещал активизировать организацию гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Тимошенко отметил, что Мариуполь, другие города и населенные пункты Украины, в которых оккупанты ведут войну против гражданского населения, нуждаются в неотложной эвакуации и доставке гуманитарных грузов.

"Красный Крест является важным участником этих процессов. На постоянной основе в Киеве начал работать офис организации, в других городах также должны открыться такие офисы", — сказал он.

Международный комитет Красного Креста уже доставил 2 тыс. тонн гуманитарной помощи в Украину.

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