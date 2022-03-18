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Лідер великого рок-гурту назвав путіна психом, а Зеленського – святим

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Автор
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Володимир Зеленський Новина оновлена 18 березня 2022, 09:16
Володимир Зеленський

Лідер U2 назвав путіна "психом роду людського"

Представниця Конгресу США Ненсі Пелосі на Дні святого Патрика зачитала вірш, який, за її словами, "прислав їй Боно з U2", написавши його на честь народу України в День святого Патрика. У вірші йдеться про президента України Володимира Зеленського і президента Росії володимира путіна.

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"Вони борються для нас за свободу від цього психа роду людського. Скорботна Ірландія — тепер Україна. А ім’я святого Патріка тепер — Зеленський", — зачитала Пелосі.

Зазначимо, що західні журналісти та користувачі мережі при цьому не надто оцінили виступ Пелосі, назвавши його "кринжовим".

"Я від щирого серця підтримую Україну, але це, проте, неправильний жест. Виглядає крінжово", — зазначила західний медіастратег Габріелла Хоффман.

Як повідомляв "Телеграф", раніше український художник та прозаїк Лесь Подерев’янський записав звернення до українців, який проживає в Бердянську. Письменник висловив упевненість, що скоро російській армії на території України настане кінець і закликав українців триматися.

Теги:
#Україна #Росія #Війна
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