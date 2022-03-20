Потепління йде, але нічні морози ще затримаються: чого українцям чекати від погоди найближчими днями

В Україну йде справжня весна

Період холодів добігає кінця і частина українців вже скоро зможе відчути по-справжньому весняне тепло.

Такий прогноз дає Gismeteo.

Так у неділю, 20 березня, стовпчик термометра в західних та центральних областях підніметься до позначки +10, хоча вночі все ще варто очікувати на легкий "мінус".

У південних областях буде прохолодніше, там варто чекати температури повітря до +8 градусів, проте обійдеться без нічних заморозків.

А ось на Північному Сході потепління ще доведеться почекати, наприклад у Харківській області температура повітря не підніматиметься вище +2 градусів вдень, а вночі й зовсім можливі морози до -7 градусів.

На більшій частині території нашої країни наступного тижня зберігатиметься хмарна погода, але і ясні дні також будуть.

Втім, подекуди слід очікувати опадів у вигляді дощів.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозами синоптиків, на початку квітня на українців чекає ще одне похолодання, проте вже з 5-го числа варто чекати різкого потепління. Проте разом із ним в Україну також прийдуть сильні дощі з грозами та шквалами.