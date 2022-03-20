Потепление идет, но ночные морозы еще задержатся: чего украинцам ждать от погоды в ближайшие дни
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В Украину идет настоящая весна
Период холодов подходит к концу и часть украинцев уже скоро сможет ощутить по-настоящему весеннее тепло.
Такой прогноз дает Gismeteo.
Так в воскресенье, 20 марта, столбик термометра в западных и центральных областях поднимется до отметки в +10, хотя ночью все еще стоит ожидать легкого "минуса".
В южных областях будет чуть прохладней, там стоит ждать температуры воздуха до +8 градусов, однако обойдется без ночных заморозков.
А вот на Северо-Востоке потепления еще придется подождать, к примеру в Харьковской области температура воздуха не будет подниматься выше +2 градусов днем, а ночью и вовсе возможны морозы до -7 градусов.
На большей части территории нашей страны на следующей неделе будет сохраняться облачная погода, но будут и ясные дни.
Впрочем, местами стоит ожидать осадков в виде дождей.
Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, в начале апреля украинцев ждет еще одно похолодание, однако уже с 5-го числа стоит ждать резкого потепления. Однако вместе с ним в Украину также придут сильные дожди с грозами и шквалами.