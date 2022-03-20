Відомі українські євреї просять Державу Ізраїль скасувати обмеження на в’їзд українців

Десятки представників бізнесу, політики, культури та науки з єврейської спільноти України звернулись до уряду та парламенту Держави Ізраїль із закликом скасувати нещодавно введенні обмеження на в’їзд українців.

Про це повідомляє РБК-Україна, оприлюднивши текст відповідного звернення.

Видання зазначає, що наразі свої підписи вже поставили 85 українців єврейського походження, серед яких бізнесмен Андрій Адамовський, співпрезидент ВААД України Йосип Зісельс, доктор та телеведучий Євген Комаровський, бізнесмен Гаррі Корогодський, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, медіа-менеджер і власник РБК-Україна Йосип Пінтус, народний депутат Михайло Радуцький, бізнесмен Андрій Ставніцер, президент ФК "Динамо Київ" Ігор Суркіс і народний депутат Григорій Суркіс, телеведучий Савік Шустер, а також відомі українські рабини, бізнесмени, політики, діячі культури та науки.

Вони висловили вдячність Ізраїлю щодо голосування в ООН за резолюцію на підтримку України, а також публічне засудження агресії росії, гуманітарну допомогу та дипломатичні зусилля прем'єр-міністра Нафталі Бенета.

Водночас, вони вказують на те, що Ізраїль запровадив додаткові процедури для українців, ускладнивши в'їзд до країни навіть із туристичними та бізнес-цілями, а також квотував кількість біженців. Така політики викликала обурення українців.

"Впродовж багатьох років для України Ізраїль був прикладом стійкості, героїзму та самовідданої боротьби за свою свободу та незалежність. І сьогодні, коли вся Україна стала на захист своєї незалежності, багато громадян України з подивом і обуренням звертаються до нас щодо згаданих рішень Ізраїлю", — йдеться у зверненні.

Тому вони закликали Ізраїль спростити прийом біженців з України і нагадали про трагічні сторінки історії, коли під час Голокосту багато країн відмовляло у в'їзді євреям-біженцям. В той же час багато українців рятували євреїв. Наразі в Україні налічується близько 2 700 таких Праведників.

"Впевнені, що в ситуації війни зачиняти двері перед українцями, запроваджувати квоти та інші обмеження — вкрай негуманно", — підкреслили автори листа.