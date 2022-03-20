Известные украинские евреи просят Государство Израиль упразднить ограничения на въезд украинцев

Десятки представителей бизнеса, политики, культуры и науки из еврейского сообщества Украины обратились к правительству и парламенту Израиля с призывом отменить недавно введенные ограничения на въезд украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина, обнародовав текст соответствующего обращения.

Издание отмечает, что свои подписи уже поставили 85 украинцев еврейского происхождения, среди которых бизнесмен Андрей Адамовский, со-президент ВААД Украины Иосиф Зисельс, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, бизнесмен Гарри Корогодский, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, медиа-менеджер и собственник РБК-Украина Иосиф Пинтус, народный депутат Михаил Радуцкий, бизнесмен Андрей Ставницер, президент ФК "Динамо Киев" Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис, телеведущий Савик Шустер, а также известные украинские раввины, бизнесмены, политики, деятели культуры и науки.

Они выразили благодарность Израилю за голосование в ООН за резолюцию в поддержку Украины, а также публичное осуждение агрессии россии, гуманитарную помощь и дипломатические усилия премьер-министра Нафтали Бенета.

В то же время они указывают на то, что Израиль ввел дополнительные процедуры для украинцев, усложнив въезд в страну даже с туристическими и бизнес-целями, а также квотировал количество беженцев. Такая политика вызвала возмущение украинцев.

"На протяжении многих лет для Украины Израиль был примером стойкости, героизма и самоотверженной борьбы за свободу и независимость. И сегодня, когда вся Украина встала на защиту своей независимости, многие граждане Украины с удивлением и возмущением обращаются к нам по поводу упомянутых решений Израиля", — говорится в обращении.

Поэтому они призвали Израиль упростить прием беженцев из Украины и напомнили о трагических страницах истории, когда во время Холокоста многие страны отказывали во въезде евреям-беженцам. В то же время многие украинцы спасали евреев. Сейчас в Украине насчитывается около 2 700 таких Праведников.

"Уверены, что в ситуации войны закрывать двери перед украинцами, вводить квоты и другие ограничения – крайне негуманно", – подчеркнули авторы письма.