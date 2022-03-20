Рус

У березні УЗ евакуювала 2,77 млн людей та доставила 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
23
У березні УЗ евакуювала 2,77 млн людей та доставила 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги Новина оновлена 20 березня 2022, 15:40

З початку березня Укрзалізниця евакуювала 2,77 млн людей зі сходу, півночі та півдня України в центральні та західні регіони. Доставлено понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

Такі дані навів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Залізні люди вже 25 днів на транспортному фронті б‘ються за Україну. З перших годин війни ми координуємо евакуацію людей, доправлення гуманітарних вантажів, забезпечення регіонів, в яких тривають військові дії, всім необхідним", — сказав він.

Тимошенко зазначив, що всі процеси було максимально оптимізовано, аби в цих складних умовах все рухалось швидше, а люди були в безпеці, наскільки це можливо.

"Пошана і подяка всім залізничникам! Працюємо на перемогу!", — додав він.

Окуповані міста знову вийшли на мітинги: рашисти б’ють людей (відео)
Україна
Окуповані міста знову вийшли на мітинги: рашисти б’ють людей (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Окуповані міста знову вийшли на мітинги: рашисти б’ють людей (відео)
Окуповані міста знову вийшли на мітинги: рашисти б’ють людей (відео)
Дата публікації
Категорія
Брюно ле Мер
Франція завдала потужного удару по економіці росії
Дата публікації
Категорія
Росіяни приїхали вбивати українців
Полонених — нуль: у Маріуполі знищили російський спецназ (фото, відео 18+)
Дата публікації
Категорія
Бійці ПВК "Вагнера"
путін відправляє диверсантів для вбивства українських політиків: названо три головні цілі
Дата публікації
Категорія
ЗСУ продовжують відстрілювати орків і на землі, і в небі
Війна — день 25: росіяни втрачають перевагу в небі України, але продовжують обстрілювати мирне населення