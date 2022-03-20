У березні УЗ евакуювала 2,77 млн людей та доставила 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги

З початку березня Укрзалізниця евакуювала 2,77 млн людей зі сходу, півночі та півдня України в центральні та західні регіони. Доставлено понад 27,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

Такі дані навів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Залізні люди вже 25 днів на транспортному фронті б‘ються за Україну. З перших годин війни ми координуємо евакуацію людей, доправлення гуманітарних вантажів, забезпечення регіонів, в яких тривають військові дії, всім необхідним", — сказав він.

Тимошенко зазначив, що всі процеси було максимально оптимізовано, аби в цих складних умовах все рухалось швидше, а люди були в безпеці, наскільки це можливо.

"Пошана і подяка всім залізничникам! Працюємо на перемогу!", — додав він.