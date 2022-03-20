В марте УЗ эвакуировала 2,77 млн человек и доставила 27,3 тысяч тонн гуманитарной помощи

С начала марта Укрзализныця эвакуировала 2,77 млн ​​человек с востока, севера и юга Украины в центральные и западные регионы. Доставлено более 27,3 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Такие данные привел заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Железные люди уже 25 дней на транспортном фронте сражаются за Украину. С первых часов войны мы координируем эвакуацию людей, доставку гуманитарных грузов, обеспечение регионов, в которых продолжаются военные действия, всем необходимым", — сказал он.

Тимошенко отметил, что все процессы были максимально оптимизированы, чтобы в этих сложных условиях все двигалось быстрее, а люди были в безопасности, насколько это возможно.

"Уважение и благодарность всем железнодорожникам! Работаем на победу!", – добавил он.