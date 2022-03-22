До +15 тепла: яким регіонам найбільше пощастить з погодою 22 березня

Найбільше тепла очікується у західних регіонах України.

В Україні у вівторок, 22 березня, синоптики прогнозують сонячну погоду та відсутність опадів майже у всіх регіонах країни. Температурні показники сягнуть +15 градусів тепла у центральних та західних областях, а от у східних буде прохолодніше — до +6+9 градусів.

Такий прогноз озвучила народний синоптик Наталка Діденко на власній сторінці у Facebook.

Синоптик зазначає, що попри тепло, у південних регіонах України очікується сильний вітер. Найближчої ночі температура повітря коливатиметься у межах від 3 тепла до 4 градусів морозу, однак вдень все зміниться.

"Можна, дотримуючись усіх вимог воєнного часу, трохи підставляти носа сонцю, виганяючи зимовий авітаміноз, дихати, прибирати навколо, не звертати увагу на плітки, пустих людей, берегти своє здоров‘я", — написала Наталка Діденко.

За даними сайту gismeteo.ua, у регіональному розрізі найтепліше 22 березня буде на Закарпатті — в Ужгороді повітря вдень прогріється до +18 градусів тепла, вночі очікується +3. Не менш тепло буде у Львові — +13 вдень, +2 вночі, у Києві очікується +11 тепла вдень, та +2 вночі, у Вінниці — +12 вдень, +2 вночі. Найпрохолодніше буде на сході країни — у Харкові стовпчики термометрів покажуть всього +5 вдень та 0 градусів вночі, у Дніпрі — +9 +1 відповідно. В Одесі цього дня також буде відносно прохолодно — +7 вдень та +3 вночі.

Погода у Києві 22 березня

Погода у Харкові 22 березня

Погода у Дніпрі 22 березня

Погода у Вінниці 22 березня

Погода в Одесі 22 березня

Погода у Львові 22 березня

Погода в Ужгороді 22 березня

Синоптик додала, що 24-25 березня в Україні очікується невелике похолодання й опади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого українцям чекати від погоди найближчими днями.