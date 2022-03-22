Російські військові сотнями біжать від українців із поля бою — Генштаб ЗСУ
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Українські військові за добу відбили відразу 13 атак російських окупантів та знищили багато одиниць військової техніки рф, через що загарбники сотнями відмовляються виконувати накази про наступ та йдуть з поля бою.
Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України на ранок 22 березня, повідомляє "Телеграф".
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