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Російські військові сотнями біжать від українців із поля бою — Генштаб ЗСУ

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Російські військові сотнями біжать від українців із поля бою — Генштаб ЗСУ Новина оновлена 22 березня 2022, 07:03

Українські військові за добу відбили відразу 13 атак російських окупантів та знищили багато одиниць військової техніки рф, через що загарбники сотнями відмовляються виконувати накази про наступ та йдуть з поля бою.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України на ранок 22 березня, повідомляє "Телеграф".

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