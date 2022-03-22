Зеленського заримували: з фраз президента інтернет-користувачі склали вірш (відео)

Головна ідея віршу – кожен має працювати на своєму місці, щоб наблизити Україну до перемоги

З відомих фраз президента Володимира Зеленського, зокрема й тієї, яку він проголосив під час інавгурації – "Кожен з нас президент" – інтернет-користувачі склали вірш.

Пророчі слова глави держави об’єднали у відео-ролик, який швидко набрав популярність і став вірусним в мережі.

Так, зокрема, роликом поділилася у себе на сторінці в Instagram українська співачка Оля Полякова.

"Не кожен момент – історичний момент. Не всі передбачиш зміни. Колись він сказав: "Кожен з нас президент!" І ми тоді не зрозуміли… Нам ще будувати. Міфи розвінчувати. І звісно ж: "Нам цю війну закінчувати"… Не знищити нашої волі. Сьогодні кожен із нас президент. І кожен із нас – воїн", – так звучить вірш, який поширюється в соцмережах.

А супроводом для нього став відеоряд з кадрами виступів Володимира Зеленського, де глава держави звертається до урядів інших країн, закликаючи їх допомогти Україні в російсько-українській війні. На відео є бійці ЗСУ, переселенці, мітинги в окупованих українських містах із синьо-жовтими прапорами та плакатами, звернення українських зірок.

Головна ідея віршу – в тому, що кожен має працювати на своєму місці, щоб наблизити Україну до бажаної перемоги. "Ми переможемо, і це – сто відсотків", – говорить Зеленський на відео.

А інша його фраза – одна з тих, що відкривають вірш – була повторена Володимиром Зеленським на четвертий день війни. 28 лютого цього року він повторив слова, сказані у 2019-му: "Коли я йшов у президенти, я казав, що кожен із нас – президент. Тому що ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу чудову Україну. А тепер так сталося, що кожен із нас воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен із нас переможе".