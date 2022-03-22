Зеленского зарифмовали: используя фразы президента, интернет-пользователи сочинили стихотворение (видео)

Главная идея стиха – каждый должен работать на своем месте, чтобы приблизить Украину к победе

Из известных фраз президента Владимира Зеленского, в том числе и той, которую он произнес во время инаугурации – "Каждый из нас президент" – интернет-пользователи сложили стихотворение.

Пророческие слова главы государства объединили в видео-ролик, быстро набравший популярность и ставший вирусным в сети.

Так, в частности, роликом поделилась у себя на странице в Instagram украинская певица Оля Полякова.

"Не кожен момент – історичний момент. Не всі передбачиш зміни. Колись він сказав: "Кожен з нас президент!" І ми тоді не зрозуміли… Нам ще будувати. Міфи розвінчувати. І звісно ж: "Нам цю війну закінчувати"… Не знищити нашої волі. Сьогодні кожен із нас президент. І кожен із нас – воїн", – так звучит стихотворение, распространяющееся в соцсетях.

А сопровождением для него стал видеоряд с кадрами выступлений Владимира Зеленского, кадрами, где глава государства обращается к правительствам других стран, призывая их помочь Украине в российско-украинской войне. На видео есть бойцы ВСУ, переселенцы, митинги в оккупированных украинских городах с сине-желтыми флагами и плакатами, обращения украинских звезд.

Главная идея стихотворения – в том, что каждый должен работать на своем месте, чтобы приблизить Украину к желанной победе. "Ми переможемо, і це – сто відсотків", – говорит Зеленский на видео.

А другая его фраза – одна из тех, что открывают стихотворение – была повторена Владимиром Зеленским на четвертый день войны. 28 февраля этого года он повторил слова, сказанные в 2019-м: "Когда я шел в президенты, я говорил, что каждый из нас – президент. Потому что все мы отвечаем за наше государство. За нашу замечательную Украину. А теперь так получилось, что каждый из нас воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит".