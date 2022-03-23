Туреччина не має наміру передавати Україні ракетні комплекси: про це просили США

Ця система здатна побачити ракету на відстані 600 км

Туреччина заявила, що не веде дискусій щодо відмови від зенітних ракетних комплексів С-400 виробництва росії під тиском США чи НАТО.

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Вказану інформацію оприлюднив глава Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір, — повідомляють росЗМІ.

За його словами, республіка не веде дискусій про відмову від бойового озброєння у вигляді зенітних ракетних комплексів С-400 на прохання США, мовляв, Туреччина здатна сама визначати свою власну політику.

"Це не є предметом обговорення для нас. Це питання ми обговорювали у минулому, і зараз ми просто продовжуємо (співпрацю з рф, — ред.) Відмова від цього навіть не обговорюється", — наголосив чиновник.

Також Демір додав, що, попри відмову Анкара й надалі схильна до позиції щодо забезпечення миру та припинення військового конфлікту в Україні.

Варто нагадати, що раніше Сполучені Штати Америки провели переговори з Туреччиною та закликали її відправити в Україну потужні зенітних ракетні комплекси (ЗРК) С-400. Своє чергою Вашингтон пообіцяв Анкарі повернути її у програму по виробництву винищувачів п'ятого покоління F-35 та зняти з неї санкцій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Туреччина продовжує допомагати Україні у протистоянні російській державі, проте намагається зберегти добрі відносини із керівництвом обох країн.