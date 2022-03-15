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Туреччина надішле додаткову допомогу Україні, але санкції проти росії вводити не стане

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Допомога Туреччини для України Новина оновлена 15 березня 2022, 01:58
Допомога Туреччини для України

У Туреччині кажуть, що вже допомогли Україні більше, ніж будь-яка інша країна НАТО

Туреччина продовжить підтримувати Україну у війні, яку розв’язала росія, навіть попри те, що її керівництво намагатиметься зберегти добрі стосунки з президентами обох країн.

Про це повідомив турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає Reuters.

Він зазначив, що після початку російського вторгнення Туреччина допомогла Україні так, як не допомагала жодна країна НАТО. За словами Ердогана, Туреччина вже відправила понад 50 вантажівок гуманітарної допомоги та продовжить посилати їх у майбутньому.

Водночас турецький лідер зазначив, що вважає війну росії проти України неприйнятною, але додав, що не підтримуватиме західні санкції, оскільки сподівається виступити в цьому конфлікті посередником.

Також Ердоган заявив, що поки що рано коментувати можливу закупівлю у росії другої партії зенітних комплексів С-400, за які Туреччина вже активно критикувалася з боку США.

"За нинішніх обставин було б передчасно говорити про те, що буде в майбутньому. Ми маємо подивитися, які будуть умови", — сказав він.

Варто зазначити, що за даними Асамблеї експортерів Туреччини, країна вже поставила в Україну БПЛА, боєприпаси, захисне екіпірування та військову техніку на понад 59 мільйонів доларів.

Як повідомлялося раніше, після початку війни Туреччина закрила прохід через Босфорську протоку для бойових кораблів згідно з конвенцією Монтре і тим самим заборонила вхід у Чорне море трьом російським кораблям.

Також варто нагадати, що 10 березня в Туреччині відбулися перші переговори між Україною та Росією на рівні глав МЗС. Хоч розмова тривала понад півтори години, досягти домовленості про припинення вогню сторонам не вдалося.

Теги:
#Україна #Туреччина #Росія #Реджеп Тайіп Ердоган
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