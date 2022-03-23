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Влада Закарпаття спільно з ООН виплатить гроші переселенцям в рамках пілотного проекту

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Влада Закарпаття спільно з ООН виплатить гроші переселенцям в рамках пілотного проекту Новина оновлена 23 березня 2022, 14:30

Вибиратимуть найбільш вразливі сім’ї

Закарпатська обласна військова адміністрація разом з міграційними підрозділами ООН розпочинають реалізацію пілотного проєкту, суть якого – грошова виплата окремим категоріям переселенців. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram.

За його словами, міжнародна організація з міграції, Агентство ООН з питань міграції, Представництво в Україні (МОМ) обиратимуть найбільш уразливі сімʼї за відповідними критеріями.

Зокрема, отримати виплати зможуть: вагітні жінки; самотні жінки та чоловіки, які самотужки виховують дітей; сім’ї з двома і більше дітьми; домогосподарства з особами з інвалідністю; люди похилого віку старше 65 років.

"Цим особам перерахують 2200 гривень через Укрпошту та інших офіційно зареєстрованих постачальників фінансових послуг в Україні", – зазначив Микита.

Усього в рамках проекту планується провести виплати для 32 000 переселенців та 8 000 вразливих домогосподарств.

"Щиро дякуємо нашим партнерам з Міжнародної організації з міграції, Агентству ООН з питань міграції, Представництву в Україні (МОМ) та іншим за допомогу та взаємодію", – подякував голова Закарпатської ОВА.

Теги:
#ООН #Закарпатті #Переселенці #Російська агресія #Закарпатська ОВА
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