Власти Закарпатья совместно с ООН выплатят деньги переселенцам в рамках пилотного проекта

Будут выбирать наиболее уязвимые семьи

Закарпатская областная военная администрация вместе с миграционными подразделениями ООН приступают к реализации пилотного проекта, суть которого – денежная выплата отдельным категориям переселенцев. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в Telegram.

По его словам, международная организация по миграции, Агентство ООН по миграции, Представительство в Украине (МОМ) будут выбирать наиболее уязвимые семьи по соответствующим критериям.

В частности, получить выплаты могут: беременные женщины; одинокие женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей; семьи с двумя и более детьми; домохозяйства с лицами с инвалидностью; пожилые люди старше 65 лет.

"Этим лицам перечислят 2200 гривен через Укрпочту и других официально зарегистрированных поставщиков финансовых услуг в Украине", — отметил Микита.

Всего в рамках проекта планируется произвести выплаты для 32 000 переселенцев и 8 000 уязвимых домохозяйств.

"Большое спасибо нашим партнерам из Международной организации по миграции, Агентству ООН по вопросам миграции, Представительству в Украине (МОМ) и другим за помощь и взаимодействие", – поблагодарил глава Закарпатской ОВА.