У Мінінфраструктури опублікували процедуру оформлення заявки на виїзд за кордон водіям призовного віку

Міністерство інфраструктури України оприлюднило детальну інструкцію щодо можливості виїзду за кордон водіям віком від 18 до 60 років.

Згідно із встановленими правилами, дозвіл на перетин кордону може бути наданий лише тим військовозобовʼязаним водіям, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України або перевозять гуманітарний вантаж.

Також право виїзду надається працівникам підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці.

Рішення про допуск водіїв за кордон приймають безпосередньо Міністерство інфраструктури України та обласні військові адміністрації або Київська міська військова адміністрація.

"Перевізник може на власний розсуд обрати будь-який з цих органів для звернення. Усі вищезазначені органи мають однакові повноваження та доступ до спільної з Державною прикордонною службою бази даних", – йдеться у повідомленні.

Звернення до Мінінфраструктури формується у п’ять кроків:

1) завантажити та заповнити усі без винятку поля форми, зразок за посиланням: bit.ly/3JAArAe

2) роздрукувати, поставити підпис та печатку

3) сфотографувати або зробити скан-копію у форматі pdf

4) відправити на електрону адресу [email protected] у форматі word та pdf

5) заповнити опитувальник за посиланням: bit.ly/357zXTe.

Для уникнення простою в пункті пропуску, у відомстві просять перед початком рейсу отримати інформацію про підтвердження бронювання за телефоном лінії підтримки: + 38 (044) 334 43 04 (працює щодня з 08:00 до 17:00).

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