Укр

В Мининфраструктуры опубликовали процедуру оформления заявки на выезд за границу водителям призывного возраста

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В Мининфраструктуры опубликовали процедуру оформления заявки на выезд за границу водителям призывного возраста Новость обновлена 23 марта 2022, 16:45

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало подробную инструкцию о возможности выезда за границу водителям в возрасте от 18 до 60 лет.

Согласно установленным правилам, разрешение на пересечение границы может быть предоставлено только тем военнообязанным водителям, которые осуществляют перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины или перевозят гуманитарный груз.

Также право выезда предоставляется работникам предприятий железнодорожного транспорта, обеспечивающих функционирование и бесперебойную работу железной дороги.

Решения о допуске водителей за границу принимают непосредственно Министерство инфраструктуры Украины и областные военные администрации или Киевская городская военная администрация.

"Перевозчик может по своему усмотрению выбрать любой из этих органов для обращения. Все вышеперечисленные органы имеют одинаковые полномочия и доступ к общей с Государственной пограничной службой базы данных", – говорится в сообщении.

Обращение в Мининфраструктуры формируется в пять шагов:

1) скачать и заполнить все без исключения поля формы, образец по ссылке: bit.ly/3JAArAe

2) распечатать, поставить подпись и печать

3) сфотографировать или сделать скан-копию в формате PDF

4) отправить по электронному адресу [email protected] в формате word и pdf

5) заполнить опросник по ссылке: bit.ly/357zXTe.

Чтобы избежать простоя в пункте пропуска, в ведомстве просят перед началом рейса получить информацию о подтверждении бронирования по телефону линии поддержки: + 38 (044) 334 43 04 (работает ежедневно с 08:00 до 17:00).

#Мининфраструктуры #МИУ #гуманитарнаяпомощь #персечениеграницы #российскаяагрессия

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