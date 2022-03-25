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Дерегуляція, пільгові кредити та зменшення податків – міністерка економіки розповіла про підтримку бізнесу

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Дерегуляція, пільгові кредити та зменшення податків – міністерка економіки розповіла про підтримку бізнесу Новина оновлена 25 березня 2022, 11:10

В умовах війни уряд України реалізує ряд важливих проєктів, покликаних допомогти українському бізнесу відновити його роботу. Про це, перебуваючи з візитом у Дніпропетровській області, розповіла перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Нові умови ставлять перед нами серйозні завдання та виклики – функціонування в стані бойових дій, суттєво ускладнена та дорожча логістика, кардинально інша механіка підприємництва", – зазначила вона.

Серед рішень уряду, які вже реалізуються, Свириденко назвала дерегуляцію, зниження інспекційного та фіскального навантаження, безвідсоткове державне кредитування для всіх сфер бізнесу.

"Сьогодні бізнес – це не про маржинальність та прибутки, сьогодні бізнес – це відповідальність за країну, підтримка економіки та армії, збереження робочих місць та можливість не втратити свого споживача", – підкреслила також вона.

На Дніпропетровщині перша віце-премєрка провела зустріч з менеджментом великих металургійних компаній, серед яких – ArcelorMittal та Метінвест. І зазначила, що чекає від них позитивних новин вже найближчим часом – як у Кривому Розі, так і у Запоріжжі.

На її переконання, "зараз металургійні компанії є стратегічно важливими для нашої країни. Тому держава зробить максимум для їхньої стабільної та ефективної роботи".

"Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, важливо й те, щоб ті, хто зупинили діяльність – могли її відновити", – резюмувала Юлія Свириденко.

Теги:
#Економіка #Підприємництво #Російська агресія
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