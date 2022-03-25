Укр

Дерегуляция, льготные кредиты и уменьшение налогов – министр экономики рассказала о поддержке бизнеса

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
34
Дерегуляция, льготные кредиты и уменьшение налогов – министр экономики рассказала о поддержке бизнеса Новость обновлена 25 марта 2022, 11:10

В условиях войны правительство Украины реализует ряд важных проектов, призванных помочь украинскому бизнесу возобновить его работу. Об этом, находясь с визитом в Днепропетровской области, рассказала первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

"Новые условия ставят перед нами серьезные задачи и вызовы – функционирование в условиях боевых действий, существенно усложненная и более дорогая логистика, кардинально другая механика предпринимательства", – отметила она.

Среди уже реализуемых решений правительства Свириденко назвала дерегуляцию, снижение инспекционной и фискальной нагрузки, беспроцентное государственное кредитование для всех сфер бизнеса.

"Сегодня бизнес – это не о маржинальности и прибылях, сегодня бизнес – это ответственность за страну, поддержка экономики и армии, сохранение рабочих мест и возможность не потерять своего потребителя", – подчеркнула она.

На Днепропетровщине первая вице-премьер провела встречу с менеджментом крупных металлургических компаний, среди которых – ArcelorMittal и Метинвест. И отметила, что ждет от них позитивных новостей уже в ближайшее время – как в Кривом Роге, так и в Запорожье.

По ее убеждению, "сейчас металлургические компании стратегически важны для нашей страны. Поэтому государство сделает максимум для их стабильной и эффективной работы".

"Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, важно и то, чтобы остановившие свою деятельность могли ее возобновить", – резюмировала Юлия Свириденко.

Теги:
#Экономика #Предпринимательство #Российская агрессия
Жириновский очень не любил Украину и ее жителей
Lifestyle
"Не умер, а избежал санкций": сеть бурно отреагировала на вероятную смерть Жириновского
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Жириновский очень не любил Украину и ее жителей
"Не умер, а избежал санкций": сеть бурно отреагировала на вероятную смерть Жириновского
Дата публикации
Категория
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Венгрия отказала Украине в важнейшем для нее вопросе
Дата публикации
Категория
Оккупанты продолжают нести потери
Перевалило за 16 тысяч: армия россии продолжает нести жуткие потери в Украине
Дата публикации
Категория
Степан Тарабалка и призрак Киева - разные люди
Появились слухи о героической гибели призрака Киева: "Телеграф" разобрался в ситуации
Дата публикации
Категория
Полномасштабное российское вторжение длится уже 30 дней
Война — день 30: Чернобаевка-10, обстрелы украинских городов, российские корабли идут на дно