Дерегуляция, льготные кредиты и уменьшение налогов – министр экономики рассказала о поддержке бизнеса

В условиях войны правительство Украины реализует ряд важных проектов, призванных помочь украинскому бизнесу возобновить его работу. Об этом, находясь с визитом в Днепропетровской области, рассказала первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

"Новые условия ставят перед нами серьезные задачи и вызовы – функционирование в условиях боевых действий, существенно усложненная и более дорогая логистика, кардинально другая механика предпринимательства", – отметила она.

Среди уже реализуемых решений правительства Свириденко назвала дерегуляцию, снижение инспекционной и фискальной нагрузки, беспроцентное государственное кредитование для всех сфер бизнеса.

"Сегодня бизнес – это не о маржинальности и прибылях, сегодня бизнес – это ответственность за страну, поддержка экономики и армии, сохранение рабочих мест и возможность не потерять своего потребителя", – подчеркнула она.

На Днепропетровщине первая вице-премьер провела встречу с менеджментом крупных металлургических компаний, среди которых – ArcelorMittal и Метинвест. И отметила, что ждет от них позитивных новостей уже в ближайшее время – как в Кривом Роге, так и в Запорожье.

По ее убеждению, "сейчас металлургические компании стратегически важны для нашей страны. Поэтому государство сделает максимум для их стабильной и эффективной работы".

"Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, важно и то, чтобы остановившие свою деятельность могли ее возобновить", – резюмировала Юлия Свириденко.