Колона з Маріуполя, яка два дні була заблокована окупантами, вже доїжджає до Запоріжжя

"Там багато жінок, дітей, є поранені. Усім їм буде надана допомога"

Евакуаційна колона, в якій перебуває більше ніж 4000 маріупольців, продовжує свій рух і їде вже по підконтрольній Україні території. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Не дивлячись на домовленості і погоджений маршрут, ця колона, в якій перебуває декілька тисяч маріупольців, два дні простояла фактично заблокована російськими блок-постами. Люди жили фактично у полі", — сказав він.

За його словами, автобуси вже доїжджають до Запоріжжя.

"Там багато жінок, дітей, є поранені. Усім їм буде надана допомога. Але найголовніше, що всі вони вже у безпеці", — зазначив Тимошенко.

Кирило Тимошенко подякував волонтерам, які годували і допомагали людям, та водіям, які вже третю добу у дорозі.