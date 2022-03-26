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Колона з Маріуполя, яка два дні була заблокована окупантами, вже доїжджає до Запоріжжя

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Колона з Маріуполя, яка два дні була заблокована окупантами, вже доїжджає до Запоріжжя Новина оновлена 26 березня 2022, 19:48

"Там багато жінок, дітей, є поранені. Усім їм буде надана допомога"

Евакуаційна колона, в якій перебуває більше ніж 4000 маріупольців, продовжує свій рух і їде вже по підконтрольній Україні території. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Не дивлячись на домовленості і погоджений маршрут, ця колона, в якій перебуває декілька тисяч маріупольців, два дні простояла фактично заблокована російськими блок-постами. Люди жили фактично у полі", — сказав він.

За його словами, автобуси вже доїжджають до Запоріжжя.

"Там багато жінок, дітей, є поранені. Усім їм буде надана допомога. Але найголовніше, що всі вони вже у безпеці", — зазначив Тимошенко.

Кирило Тимошенко подякував волонтерам, які годували і допомагали людям, та водіям, які вже третю добу у дорозі.

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