Укр

Колонна из Мариуполя, которая два дня была заблокирована оккупантами, уже доезжает в Запорожье

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Колонна из Мариуполя, которая два дня была заблокирована оккупантами, уже доезжает в Запорожье Новость обновлена 26 марта 2022, 19:48

"Там многие женщины, дети, ранены. Всем им будет оказана помощь"

Эвакуационная колонна, в которой находится более 4000 мариупольцев, продолжает свое движение и едет уже по подконтрольной Украине территории. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Несмотря на договоренности и согласованный маршрут, эта колонна, в которой находятся несколько тысяч мариупольцев, два дня простояла фактически заблокирована российскими блок-постами. Люди жили фактически в поле", – сказал он.

По его словам, автобусы уже доезжают в Запорожье.

"Там много женщин, детей, есть раненые. Всем им будет оказана помощь. Но самое главное, что все они уже в безопасности", – отметил Тимошенко.

Кирилл Тимошенко поблагодарил волонтеров, которые кормили и помогали людям, и водителям, которые уже третьи сутки в пути.

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