Зеленський відповів, чи згоден на нейтральний статус України та референдум

Будь-які зміни до конституції неможливі без проведення референдуму, сказав президент

Україна готова до обговорення нейтрального та без’ядерного статусу та гарантій безпеки, а також може провести референдум із цього приводу.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю російським ЗМІ.

"Гарантії безпеки та нейтралітет, без’ядерний статус нашої держави. Ми готові на це йти. Це найголовніший пункт", — сказав Зеленський, додавши, що спочатку росія виправдовувала війну саме тим, що не хоче допустити вступ України до НАТО.

Він додав, що решта вимог кремля додалася пізніше.

Тому, каже Зеленський, насамперед це питання гарантій безпеки для України та щоб вони не стали "черговим папірцем" у стилі Будапештського меморандуму.

"Тому нас цікавить, щоб цей папір перетворився на серйозний договір, який буде підписаний", — зазначив він.

Після цього Україна проведе референдум із цих питань, оскільки в українській Конституції прописано рух до НАТО, а конституційні зміни за один день у країні не провести.

"Референдум відбудеться протягом кількох місяців, а зміни до конституції відбуватимуться мінімум рік згідно з чинним законодавством. Мінімум рік", — зазначив він.

Крім того, він зазначив, що гарантії української безпеки мають бути також підписані країнами-гарантами, а вони цього не робитимуть, поки на території нашої країни знаходяться російські війська.

"Джонсон, Байден, Дуда, Ердоган? Хто сяде про щось говорити, якщо стоять війська? Хто щось підпише? Нічого не буде, це неможливо", — сказав він.

Проте, за його словами, щоб досягти навіть угоди про виведення військ та проведення референдуму, необхідна його особиста зустріч із російським диктатором володимиром путіним.

"От ми зустрілися, ми з ним домовилися, цього достатньо — нашого з ним договору з підписами, з печатками, хоч кров’ю. Цього достатньо, щоб розпочати процес виведення військ. Війська мають бути виведені, гаранти все підпишуть, і все. Це все буде працювати далі. Далі ратифікація в парламенті, референдум кілька місяців, а потім зміни до конституції", — додав він

Як повідомлялося раніше, Зеленський під час цього інтерв’ю розповів, що за місяць війни ставлення українців до росіян змінилося кардинальним чином і навіть після її завершення виправити ситуацію не вдасться.