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Країни Радбезу ООН мають надати Україні гарантії безпеки – заступник голови ОП

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Країни Радбезу ООН мають надати Україні гарантії безпеки – заступник голови ОП Новина оновлена 29 березня 2022, 17:34

Позиція України на переговорах з рф передбачає залучення низки країн-гарантів, які нададуть військову допомогу у разі нападу. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко за підсумками нового раунду переговорів із делегацією росії у Стамбулі.

Тимошенко підкреслив, що Україні потрібні гарантії безпеки, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.

"Гарантії мають бути у формі договору, який має бути підписаний та ратифікований всіма країнами-гарантами. Механізм гарантій: у разі будь-якої агресії проти України протягом трьох днів мають відбуватися консультації, після цього країни-гаранти мають надати нам військову допомогу збройними силами, озброєнням, закрити повітряний простір", — розповів він.

Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН: Британію, Китай, росію, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль.

"Якщо інші країни хочуть приєднатися, ми дамо їм таке право", — додав Тимошенко.

За його словами, тимчасово гарантії не будуть працювати на території окупованого Криму та ОРДЛО.

При цьому всі країни-гаранти не будуть перешкоджати вступу України до ЄС.

"Маємо отримати підтримку суспільства щодо запропонованого рішення", — резюмував Тимошенко.

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