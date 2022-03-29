Країни Радбезу ООН мають надати Україні гарантії безпеки – заступник голови ОП
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Позиція України на переговорах з рф передбачає залучення низки країн-гарантів, які нададуть військову допомогу у разі нападу. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко за підсумками нового раунду переговорів із делегацією росії у Стамбулі.
Тимошенко підкреслив, що Україні потрібні гарантії безпеки, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.
"Гарантії мають бути у формі договору, який має бути підписаний та ратифікований всіма країнами-гарантами. Механізм гарантій: у разі будь-якої агресії проти України протягом трьох днів мають відбуватися консультації, після цього країни-гаранти мають надати нам військову допомогу збройними силами, озброєнням, закрити повітряний простір", — розповів він.
Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН: Британію, Китай, росію, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль.
"Якщо інші країни хочуть приєднатися, ми дамо їм таке право", — додав Тимошенко.
За його словами, тимчасово гарантії не будуть працювати на території окупованого Криму та ОРДЛО.
При цьому всі країни-гаранти не будуть перешкоджати вступу України до ЄС.
"Маємо отримати підтримку суспільства щодо запропонованого рішення", — резюмував Тимошенко.
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