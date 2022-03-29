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Страны Совбеза ООН должны предоставить Украине гарантии безопасности – заместитель главы ОП

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Страны Совбеза ООН должны предоставить Украине гарантии безопасности – заместитель главы ОП Новость обновлена 29 марта 2022, 17:34

Позиция Украины на переговорах с рф предполагает привлечение ряда стран-гарантов, которые окажут военную помощь в случае нападения. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко по итогам нового раунда переговоров с делегацией россии в Стамбуле.

Тимошенко подчеркнул, что Украине нужны гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО.

"Гарантии должны быть в форме договора, подписанного и ратифицированного всеми странами-гарантами. Механизм гарантий: в случае любой агрессии против Украины в течение трех дней должны проходить консультации, после этого страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрыть воздушное пространство", — рассказал он.

Среди гарантов Украина видит страны Совбеза ООН: Великобританию, Китай, россию, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль.

"Если другие страны хотят присоединиться, мы дадим им такое право", – добавил Тимошенко.

По его словам, временные гарантии не будут работать на территории оккупированного Крыма и ОРДЛО.

При этом все страны-гаранты не будут препятствовать вступлению Украины в ЕС.

"Мы должны получить поддержку общества по предложенному решению", — резюмировал Тимошенко.

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