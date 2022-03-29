Кубраков: Ми здатні забезпечити бізнес усім необхідним для старту весняної посівної кампанії

Посівна розпочалась у всіх частинах країни, де не ведуться активні бойові дії

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков провів перемовини з українським аграрним бізнесом, за підсумками яких заявив, що уряд здатен забезпечити аграрні компанії усім необхідним для старту весняної посівної.

Кубраков повідомив, що наразі посівна розпочалась у всіх частинах країни, де не ведуться активні бойові дії.

"Наше ключове завдання — забезпечити стабільну логістику техніки та запчастин до неї, добрив, пального тощо. Усе необхідне для роботи господарств. Так, є деякі складнощі на окремих маршрутах, однак в цілому можемо говорити про те, що ми здатні забезпечити бізнес усім необхідним для старту весняної посівної кампанії", — заявив він.

Крім того, МІУ працює над питанням експорту сільськогосподарської продукції, адже зі стартом війни та тимчасовим блокуванням морських портів, наші виходи на міжнародні ринки звузились.

"Ми переорієнтовуємо експорт аграрної продукції на потужності залізниці. Паралельно підвищуємо загальний рівень контейнеризації вантажної системи Укрзалізниці", — повідомив міністр.