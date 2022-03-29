Укр

Кубраков: Мы способны обеспечить бизнес всем необходимым для старта весенней посевной кампании

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Кубраков: Мы способны обеспечить бизнес всем необходимым для старта весенней посевной кампании Новость обновлена 29 марта 2022, 20:07

Посевная началась во всех частях страны, где не ведутся активные боевые действия

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел переговоры с украинским аграрным бизнесом, по результатам которой заявил, что правительство способно обеспечить аграрные компании всем необходимым для старта весенней посевной.

Кубраков сообщил, что в настоящее время посевная началась во всех частях страны, где не ведутся активные боевые действия.

"Наша ключевая задача — обеспечить стабильную логистику техники и запчастей к ней, удобрений, горючего и тому подобного. Всего необходимого для работы хозяйств. Да, есть некоторые сложности на отдельных маршрутах, однако в целом можем говорить о том, что мы способны обеспечить бизнес всем необходимым для старта весенней посевной кампании", – заявил он.

Кроме того, МИУ работает над вопросом экспорта сельскохозяйственной продукции, ведь с началом войны и временной блокировкой морских портов наши выходы на международные рынки сузились.

"Мы переориентируем экспорт аграрной продукции на мощности железной дороги. Параллельно повышаем общий уровень контейнеризации грузовой системы Укрзализныци", – сообщил министр.

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