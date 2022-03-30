Організація World Central Kitchen допоможе у проведенні посівної в умовах воєнного стану – міністерка економіки

Від успішності посівної в Україні залежить і світова продовольча безпека

Організація World Central Kitchen готова підключити свої ресурси та потужності для допомоги Україні у проведенні посівної кампанії. Про це повідомила у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Сьогодні провели зустріч із представниками аграрного бізнесу та неурядовою організацією World Central Kitchen, волонтерська ініціатива якої #ChefsForUkraine активно працює в Україні – забезпечує готовими стравами людей, що постраждали у зоні бойових дій", — розповіла очільниця Мінекономіки.

Вона пояснила, що від успішності посівної в Україні залежить і світова продовольча безпека.

"Державі та громадському сектору важливо об’єднати зусилля для допомоги українським аграріям. Адже перед ними стоять небачені досі виклики – провести посівну в умовах воєнного стану", — додала Свириденко.

За її словами, World Central Kitchen планує збирати фінансову допомогу для українських сільгоспвиробників, допомагати в поповненні насіннєвого фонду, закуповувати добрива та агрохімікати.

"В свою чергу, держава активує інші важливі важелі підтримки аграрного бізнесу – через механізм безвідсоткового кредитування для придбання техніки, насіння, добрив, паливно-мастильних матеріалів, поповнення обігових коштів тощо", — зазначила Свириденко.