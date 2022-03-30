Укр

Организация World Central Kitchen поможет в проведении посевной в условиях военного положения – министр экономики

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
41
Организация World Central Kitchen поможет в проведении посевной в условиях военного положения – министр экономики Новость обновлена 30 марта 2022, 10:59

От успешности посевной в Украине зависит и мировая продовольственная безопасность

Организация World Central Kitchen готова подключить ресурсы и мощности для помощи Украине в проведении посевной кампании. Об этом сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Сегодня провели встречу с представителями аграрного бизнеса и неправительственной организацией World Central Kitchen, волонтерская инициатива которой #ChefsForUkraine активно работает в Украине — обеспечивает готовыми блюдами людей, пострадавших в зоне боевых действий", — рассказала глава Минэкономики.

Она объяснила, что от успешности посевной в Украине зависит и мировая продовольственная безопасность.

"Государству и общественному сектору важно объединить усилия для помощи украинским аграриям. Ведь перед ними стоят невиданные до сих пор вызовы – провести посевную в условиях военного положения", — добавила Свириденко.

По ее словам, World Central Kitchen планирует собирать финансовую помощь для украинских сельхозпроизводителей, помогать в пополнении семенного фонда, закупать удобрения и агрохимикаты.

"В свою очередь, государство активирует другие важные рычаги поддержки аграрного бизнеса – через механизм беспроцентного кредитования для приобретения техники, семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, пополнение оборотных средств и т.д.", — отметила Свириденко.

российский танк
Украина
Танков уже больше 600: свежие цифры потерь россиян в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
российский танк
Танков уже больше 600: свежие цифры потерь россиян в Украине
Дата публикации
Категория
В России обучиться подобному военные бы попросту не смогли
Попавшие в плен россияне переходят воевать за Украину: сперва хотят сразиться с Кадыровым
Дата публикации
Категория
Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд
Посол в ООН заявил о желании Британии стать страной-гарантом безопасности Украины
Дата публикации
Категория
россияне продолжают атаковать украинские позиции, но теряют и людей, и технику
россия бросила все силы на Донбасс: карты боевых действий в Украине
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 30 марта
Война — день 35: на фоне "успешных" переговоров россия наносит массированные ракетные удары по городам Украины