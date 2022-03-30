Организация World Central Kitchen поможет в проведении посевной в условиях военного положения – министр экономики
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От успешности посевной в Украине зависит и мировая продовольственная безопасность
Организация World Central Kitchen готова подключить ресурсы и мощности для помощи Украине в проведении посевной кампании. Об этом сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
"Сегодня провели встречу с представителями аграрного бизнеса и неправительственной организацией World Central Kitchen, волонтерская инициатива которой #ChefsForUkraine активно работает в Украине — обеспечивает готовыми блюдами людей, пострадавших в зоне боевых действий", — рассказала глава Минэкономики.
Она объяснила, что от успешности посевной в Украине зависит и мировая продовольственная безопасность.
"Государству и общественному сектору важно объединить усилия для помощи украинским аграриям. Ведь перед ними стоят невиданные до сих пор вызовы – провести посевную в условиях военного положения", — добавила Свириденко.
По ее словам, World Central Kitchen планирует собирать финансовую помощь для украинских сельхозпроизводителей, помогать в пополнении семенного фонда, закупать удобрения и агрохимикаты.
"В свою очередь, государство активирует другие важные рычаги поддержки аграрного бизнеса – через механизм беспроцентного кредитования для приобретения техники, семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, пополнение оборотных средств и т.д.", — отметила Свириденко.
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