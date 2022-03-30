У Словаччині відкрили гуманітарний хаб для України: з аеропортом і залізницею

Фахівці цілодобово готові відповісти на всі питання щодо роботи хабу

У словацькому місті Кошице розпочинає свою роботу гуманітарний хаб Закарпатської обласної військової адміністрації, що дозволить суттєво збільшити об’єми поставок гуманітарної допомоги в Україну.

Про це розповів голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

За його словами, хаб буде з’єднаний з Україною прямою залізничною гілкою, матиме аеропорт в безпосередній близькості, розгалужену мережу магістралей з різними країнами та всю необхідну матеріально-технічну базу.

Це допоможе швидко оформлювати та транспортувати вантажі з хабу в Словаччині у "гарячі точки" України, значно збільшити об’єм гуманітарної допомоги та надасть можливість отримувати гуманітарний вантаж літаками в аеропорт поблизу хабу і далі транспортувати його залізницею.

Фахівці, які працюють безпосередньо у Словаччині, цілодобово готові відповісти на всі питання щодо роботи хабу за номерами +380507000718, +380997272453 або на e-mail: [email protected].

"Під час зустрічі із радником Прем'єр-міністра Словацької республіки Едуардом Бурашом та Генеральним консулом Словацької республіки Паволом Панісом узгодили останні організаційні питання. Щиро дякую усім, хто підтримав та вірив у нас від початку цієї роботи і до її реалізації", – резюмував обласний очільник.