"Гра на порятунок московщини": низка громадських діячів розкритикували підсумки переговорів у Стамбулі

"Нам кинули "цукерку" у вигляді відведення військ з-під Києва та Чернігова (нібито). Але це пастка…"

Представники України на переговорах у Стамбулі вперше озвучили контури майбутніх компромісів, на які готова піти Україна, зокрема відмовитися від "воєнного вирішення кримського питання", беручи зобов’язання протягом 15 років вести переговори з росією, докладний механізм для фіксації "нейтрального статусу України" та інші позиції, які можуть виглядати як "виконання ультиматумів росії".

Це зазначено в матеріалі " Поштар " "Чи є результати переговорів у Стамбулі ударом у спину збройних сил? Аналіз та прогнози".

Представники росії заявили, що армія рф "кардинально скоротить наступ на чернігівському та київському напрямках". Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що не бачить, що переговори між Україною та росією "просуваються ефективно", а заява росії про скорочення військових дій навколо Києва може бути "способом, за допомогою якого росія знову намагається відвернути увагу та обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить" .

Реакція української спільноти щодо переговорів була в тому числі негативною, зокрема, колишній в’язень кремля та лідер Уна-УНСО Микола Карпюк заявив, що не знає "… як дивитися в очі героїчним маріупольцям, харків’янам, одеситам, чернігівцям, сумчанам, як дивитися в очі нашим славним воїнам, батькам загиблих?.. це гра на порятунок московщини!".

Кінорежисер Олег Сенцов висловився таким чином: "Угода з окупантами можлива лише після перемоги та капітуляції останніх за трьома пунктами:

1. Деокупація усієї території України.

2. Компенсація за всі збитки, матеріальні та моральні.

3. Передача путіна, його оточення та військових злочинців у гаазький трибунал".

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров висловив категоричне ставлення свого народу: "Кожному, хто погоджується з путіним та іншими російськими агентами на певний "період ведення переговорів" про статус Криму, пропонується негайно слідувати за російським військовим кораблем".

Віце-президент Фонду демократії Юрій Гончаренко вважає, що "нам кинули "цукерку" у вигляді відведення військ з-під Києва та Чернігова (нібито). Але це пастка… вони відведуть, умовно, 95% машин та військ з Києва, залишивши на відстріл" гарматне м’ясо Якщо ми атакуємо – нас роблять звірами на весь світ, якщо не атакуємо – їхні позиції дозволяють фактично зі звичайної артилерії стріляти по Києву. На його думку, якщо буде спільна угода з гарантами — росія вийде з-під низки санкцій, може піти на новий наступ… або "атака відбудеться поки йтиме процес ратифікації договору про безпеку"

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив про удар українською Точкою-У по російському складу боєприпасів у Білгороді. У ЗМІ з’явилося спростування цього, нібито причиною вибухів став "людський фактор", але журналісти припускають ймовірність, що удар може бути відповіддю Збройних сил України на результати переговорів у Стамбулі.