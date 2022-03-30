"Игра на спасение московщины": ряд общественных деятелей раскритиковали итоги переговоров в Стамбуле

"Нам бросили "конфетку" в виде отведения войск из-под Киева и Чернигова (якобы). Но это ловушка…"

Представители Украины на переговорах в Стамбуле впервые озвучили контуры будущих компромиссов, на которые готова пойти Украина, в частности — отказаться от "военного решения крымского вопроса", принимая обязательство в течение 15 лет вести переговоры с россией, подробный механизм для фиксации "нейтрального статуса Украины" и другие позиции, которые могут выглядеть как "выполнение ультиматумов россии".

Это указано в материале "Поштар" "Являются ли результаты переговоров в Стамбуле ударом в спину вооруженных сил? Анализ и прогнозы".

Представители россии заявили, что армия рф "кардинально сократит наступление на черниговском и киевском направлениях". Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что не видит, что переговоры между Украиной и россией "продвигаются эффективно", а заявление россии о сокращении военных действий вокруг Киева может быть "способом, с помощью которого россия снова пытается отвлечь внимание и обмануть людей, чтобы они думали, что она не делает того, что делает".

Реакция украинского сообщества относительно переговоров была в том числе негативной, в частности, бывший узник кремля и лидер Уна-УНСО Николай Карпюк, заявил, что не знает "… как смотреть в глаза героическим мариупольцам, харьковчанам, одесситам, черниговцам, сумчанам, как смотреть в глаза нашим славным воинам, родителям погибших?.. это игра на спасение московщины!!!"

Кинорежиссер Олег Сенцов выразился следующим образом: "Соглашение с оккупантами возможно только после победы и капитуляции последних по трем пунктам:

1. Деоккупация всей территории Украины.

2. Компенсация за все убытки, материальные и моральные.

3. Передача путина, ее окружения и военных преступников в гаагский трибунал".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил категорическое отношение своего народа: "каждому, кто соглашается с путиным и другими российскими агентами на определенный "период ведения переговоров" о статусе Крыма, предлагается немедленно следовать за русским военным кораблем".

Вице-президент Фонда демократии Юрий Гончаренко считает, что "нам бросили "конфетку" в виде отведения войск из-под Киева и Чернигова (якобы). Но это ловушка… они отведут, условно, 95% машин и войск из Киева, оставив на отстрел пушечное мясо. Если мы атакуем – нас делают зверями на весь мир. Если не атакуем — их позиции позволяют фактически из обычной артиллерии стрелять по Киеву. По его мнению, если будет совместный договор с гарантами — россия выйдет из-под ряда санкций, может пойти на новое наступление… или "атака произойдет пока будет идти процесс ратификации договора о безопасности".

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил об ударе украинской Точкой-У по российскому складу боеприпасов в Белгороде. В СМИ появилось опровержение об этом, якобы причиной взрывов стал "человеческий фактор", но журналисты допускают вероятность, что удар может быть ответом Вооруженных сил Украины на результаты переговоров в Стамбуле.