Знищення нафтобази на Рівненщині не відобразиться на посівній кампанії – голова ОВА Коваль

Незважаючи на знищення росіянами нафтобази на Рівненщині, посівна кампанія в регіоні пройде за планом. Буде засіяно 420 тисяч гектарів під ярі культури, повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль і розмістив колаж з котиками, додавши підпис: "Посівна — йде! Паляниця — буде!".

За його словами, посівній кампанії в регіоні нічого не загрожує. Після ракетних обстрілів нафтобаз наразі вже відпрацьовуються альтернативні шляхи постачання палива.

"Сьогодні вкотре зустрівся з керівниками АЗС Рівненщини. Обговорили забезпечення аграріїв і бізнесу пальним. Відпрацювали механізм логістики і зберігання палива", — розповів Коваль.

Задля безпеки зберігання паливо-мастильних матеріалів їхні запаси в області було розосереджено. До того ж, сільгоспвиробники самостійно зробили запаси пального на відстані від своїх підприємств, додав очільник ОВА.