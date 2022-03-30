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Знищення нафтобази на Рівненщині не відобразиться на посівній кампанії – голова ОВА Коваль

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Знищення нафтобази на Рівненщині не відобразиться на посівній кампанії – голова ОВА Коваль Новина оновлена 30 березня 2022, 17:50

Незважаючи на знищення росіянами нафтобази на Рівненщині, посівна кампанія в регіоні пройде за планом. Буде засіяно 420 тисяч гектарів під ярі культури, повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль і розмістив колаж з котиками, додавши підпис: "Посівна — йде! Паляниця — буде!".

За його словами, посівній кампанії в регіоні нічого не загрожує. Після ракетних обстрілів нафтобаз наразі вже відпрацьовуються альтернативні шляхи постачання палива.

"Сьогодні вкотре зустрівся з керівниками АЗС Рівненщини. Обговорили забезпечення аграріїв і бізнесу пальним. Відпрацювали механізм логістики і зберігання палива", — розповів Коваль.

Задля безпеки зберігання паливо-мастильних матеріалів їхні запаси в області було розосереджено. До того ж, сільгоспвиробники самостійно зробили запаси пального на відстані від своїх підприємств, додав очільник ОВА.

Теги:
#Паливо #Посівна #Рівненщина #Війна
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