Уничтожение нефтебазы в Ровенской области не отразится на посевной кампании – глава ОВА Коваль

Несмотря на уничтожение россиянами нефтебазы в Ровенской области, посевная кампания в регионе пройдет по плану. Будет засеяно 420 тысяч гектаров под яровые культуры, сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль и разместил коллаж с котиками, добавив подпись: "Посевная – идет! Паляница – будет!".

По его словам, посевной кампании в регионе ничто не угрожает. После ракетных обстрелов нефтебаз уже отрабатываются альтернативные пути поставки топлива.

"Сегодня в очередной раз встретился с руководителями АЗС Ровенщины. Обсудили обеспечение аграриев и бизнеса горючим. Отработали механизм логистики и хранения топлива", — рассказал Коваль.

В целях безопасности хранения горюче-смазочных материалов их запасы в области были рассредоточены. К тому же, сельхозпроизводители самостоятельно сделали запасы горючего вдали от своих предприятий, добавил глава ОВА.