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Помста комах: на Херсонщині українські бджоли вбили 3 рашистів, ще 25 – поранені

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Помста комах: на Херсонщині українські бджоли вбили 3 рашистів, ще 25 – поранені Новина оновлена 31 березня 2022, 13:06

В Олешковому районі Херсонської області українські бджоли героїчно вбили трьох окупантів. Ще 25 рашистів отримали значні травми. Про це повідомляють "Новини Херсона".

"Комахи з вуликів, залишених під селищем Челбурда (у минулому — Пролетарка), прокинулися і налетіли на територію військової частини, захоплену російськими солдатами. Там вони, через брак їжі, неабияк покусали окупантів", — йдеться у повідомленні.

Виявилося, що з початком війни багато пасічників втратили можливість підгодовувати бджіл, як це було раніше. У зв'язку з цим розлючені комахи накинулися на російських загарбників і діяли особливо агресивно. Маленькі герої на смерть покусали трьох кацапів.

"Інші 25 також надовго запам'ятають, що Україні захищатися від ворога допомагає сама природа", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше пара диких гусей потрапила у двигун літака ворожого винищувача над селищем Каланчак. Рашистський літак зазнав аварії і впав у болото.

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